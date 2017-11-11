العالول: مشهد المليونية في ساحة السرايا رسالة لكل من راهن على فشل المصالحة

أكثر من مليون مواطن يتجمعون في ساحة السرايا في قطاع غزة احياء لذكرى القائد ياسر عرفات الثالثة عشر، يهتفون لياسر عرفات وللوحدة الفلسطينة التي راهن على فشلها الكثير.

اشاد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول بالمليونية المشاركة بالمهرجان، معبرا عن فخره بنساء وأطفال وشباب فلسطين على هذا المشهد الرائع .

وأضاف أن المهرجان رسالة سياسية للاقليم وللعالم وللداخل ولكل من راهن على الانقسام وكل من راهن على فرقة المجتمع الفلسطيني ان الشعب الفلسطيني موحد خلف قيادته واهدافه ولا يمكن الا أن تتحقق .

وقال العالول : ” هي اظهار للواقع اكثر من انه تغير، بان الشعب الفلسطيني مهما كانت الاثقال عليهم ضغتم عليه حاصرتموه افقرتموه ولكن اهدافه لن يتخلى عن اهداف الشهداء واهداف ياسر عرفات واستقلاله وحقوقه لا يمكن هذا الشعب ان يمررها” .

وأكد على الوفاء للاوفياء وكلمة السر في حركة “فتح الله حاميها” نتيجة وفائها لمناضليها وأسراها وشهدائها ، وأن الوفاء احدى السمات الهامة لحركة فتح.

وأشار العالول إلى أن هذه مليوينة الوفاء لياسر عرفات مليونية التأكيد على الوحدة والتأكيد السير على نهج ياسر عرفات واحياء لذكرى الياسر العطره، الصورة والمشهد يؤكدان أن فتح مصره على المصالحة بقيادة الرئيس ياسر عرفات، ولن يكون هناك انقسام بعد الان ، لا يمكن أن نتراجع للوراء.