الرئيس في الذكرى 13 لرحيل أبو عمار : سنمضي نحو تحقيق حلم أبو عمار بالحرية والاستقلال ملتزمين بالعهد والقسم والثوابت

رام الله/ PNN- قال الرئيس محمود عباس في خطاب ألقاه بمناسبة مرور ثلاثة عشر عاما على رحيل القائد ياسر عرفات أن الحكومة الفلسطينية ماضيه على نهج وطريق الراحل ياسر عرفات بالحرية والاستقلال وملتزمة بالعهد والقسم والثوابت .

وقال: ” اننا سائرون قدما بالوحدة الفلسطينية ونحن مستمرون بتنفيده وصولا لقانون واحد وسلطة واحدة وسلاح شرعي واحد، والتمكين الكامل للحكومة سيقود حتما الى تخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني وامل لمستقبل افضل لنا جميعا،نحن شعب واحد ومصيرنا واحد ولن يقبل القسمة ولاتجزئة ولا دولة في غزة ولا دولة دون غزه”.

واضاف الرئيس:” اؤكد لكم ولكل اصدقائنا ورغم المعوقات والنشاطات السياسية الاستعمارية الابرتهايدية نحن مستمسكون بثقافة السلام ومحاربة الارهاب في منطقنا والعالم ، ومتمسكون بحقوقنا التي كفلتها الشرعيه والدولية وبناء دولة على اساس سيادة القانون وتمكين المراة والشباب” .

وتحدث :” نجدد الدعوة للدول التي تؤمن بحل الدولتين بأن تعترف بالدولتين معا واجدد التأكيد باننا لن نقبل استمرار سياسة الابرتهايد وسنطالب بالحقوق المتساوية لسكان الفلسطينيين التاريخية” .

“سنواصل عملنا لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وصولا لإنهاء الاحتلال ولن نتخلى عن تحقيق أهدافنا الوطنية مهما بلغت التضحيات، نعمل مع حكومة ترامب والقوى الدولية للوصول إلى السلام ونجدد الدعوة للدول التي تؤمن بحل الدولتين أن تعترف بفلسطين”.

وقال الرئيس : ” قي ذكرى رحيلك ايها الاخ القائد اسأل لك الرحمه والمغفرة، ولشهدائنا الرحمة ولجرحانا الشفاء العاجل ولاسرانا البواسل الحرية ولن يهدأ لنا بال حتى يعدودوا لاهلم سالمين.

ووجه الرئيس محمود عباس رسالة لشعبه في قطاع غزة حيث قال: ” إلى لقاء قريب معكم ومع اهلنا في القطاع ومع اهلنا في مخيمات الشتات، ونحن مع الحرية ولااستقلال عاشت فلسطين وعاشت القدس الشريف عاصمة فلسطين الابدية وعاش شعبنا العظيم” .