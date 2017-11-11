PNN بالفيديو: : مستوطنون متطرفون يقتحمون شارع بئر السبع في الخليل بحراسة الاحتلال بحجة اداء طقوس دينية 

الخليل/PNN/ اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين ظهر اليوم السبت منطقة شارع بئر السبع وسط مدينة الخليل المحتلة لاداء طقوس دينية في منطقة يدعي فيها المستوطنون ان فيها مقاما يهوديا على حد ادعاءاتهم.

وقالت مصادر محلية في مدينة الخليل ان العشرات من المستوطنين اقتحموا المنطقة بحراسة قوات من جيش الاحتلال الاسرائيلي حيث اغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت المواطنين من الدخول او الخروج الى المنطقة .

واقتحم المستوطنون احد المنازل القديمة في المنطقة بحراسة قوات الاحتلال وهم يرفعون الاعلام الاسرائيلية ويرددون هتافات عنصرية مدعين ان المنطقة منطقة يهودية.

المصادر الفلسطينية قالت ان قوات الاحلال اغلقت جميع المحال التجارية بالشارع ومنعت المواطنين الفلسطينين من الدخول والخروج الى المنطقة فيما ادى المستوطنون طقوس دينية بمناسبة عيد حياة سارة اليهودية وهو تقليد وادعاء جديد ينفذه المستوطنين في اطار مخططاتهم وادعاءاتتهم لتبرير جرائم الاستيطان بمدينة الخليل.