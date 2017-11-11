وفد من تجمع الشخصيات المستقلة يلتقي محمد المدني عضو اللجنة مركزية فتح

رام الله/PNN/ التقى تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس التجمع يجتمع مع الاخ محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لبحث عده قضايا هامه.

واكد عيسى العملة عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية على الخطوات المطلوبه لانجاح تنفيذ بنود المصالحة الوطنية برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقال الدكتور غازي مصلح عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية علينا ان نستمر بالعمل التكاملي حيث نكمل بعضنا البعض للعمل بروح الفريق الوطني للمحافظة على منجزات الشعب الفلسطيني فى كل اماكن تواجده.

واضافت الدكتورة انشراح نبهان عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية اننا مطالبين جميعا بمسانده فئه الشباب وخصوصا على المستوي الجامعي ودورنا الاكاديمي فى اهمية توصيل الرساله الصحيحة.

ومن جانبه ثمن محمد المدني عضو لجنة مركزية فتح دور تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة وطالب ببذل الجهود لدعم المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام.