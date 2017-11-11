ترامب: الاتفاق مع روسيا سينقذ عدداً هائلاً من الأرواح في سوريا

واشنطن/PNN-قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن ملف الأزمة السورية، سينقذ عدداً هائلاً من الأرواح.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، إنه أجرى حواراً طبيعياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة “إبيك” في فيتنام بشأن الأزمة السورية.

واتفق الرئيسان الروسي والأمريكي، اليوم السبت، في بيان على هامش قمة “آبيك” في فيتنام، على ألا يكون هناك حل عسكري للأزمة في سوريا، وأكدا الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وحثَّ البيان، كل الأطراف السورية على المشاركة بفاعلية في عملية السلام بجنيف، مؤكداً أنَّ التسوية السياسية النهائية في سوريا يجب أن توجد في إطار جنيف.

وأضاف البيان الروسي الأمريكي بشأن سوريا، أنّ بوتين وترامب دعيا، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة مساهمتها في مساعدة سوريا في الأشهر المقبلة، مؤكدين ضرورة فتح قنوات اتصال لتفادي الحوادث الخطيرة في الشرق الأوسط.

وقال البيان، على أنّ روسيا والولايات المتحدة ستواصلان العمل سوياً لمحاربة داعش حتى تدميره بالكامل.