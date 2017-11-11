فوائد مشروب عرق السوس

العرقسوس نبات بري معمر من الفصيلة البقولية، ويطلق على جذوره (عرقسوس) أو (أصل السوس) وهو مشهور في البلاد العربية منذ أقدم العصور ، حيث ينبت في الأرض البرية حول حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويعتبر العرقسوس من المشروبات الرمضانية المرطّبة والمحبّبة، التي لا يستغرق تحضيرها كثيراً من الوقت، ومن أبرز مكوناته هو الصودا أو بيكربونات الصوديوم ، الماء، والسوس الذي يحوي البوتاسيوم، وكالسيوم الإستروجين الذي يمثِّل خلاصة العرقسوس المكوِّن الرئيسي للطعم الحلو.

يعمل العرقسوس كملطف للجهاز التنفسي ويساعده على طرد البلغم إلى جانب فعاليته كمضاد للفطريات في حالة التهاب الحلق والحنجرة.

ويحتوي على مواد تفيد في الحفاظ على صحة الكبد وتضبط وظائفه وتقي من الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي الفيروسي C. وقد أثبتت الدراسات أن العرقسوس يساعد في التقليل من عمليات الأكسدة في الجسم (وهي المسئولة عن ضمور بعض الخلايا وموتها مما يسبب سقوط الشعر وجفاف الجلد وتقصف الأظافر وحالة ضعف عام).

كما يساعد في السيطرة على مستويات الكوليسترول الضار في الدم، لذلك، من المفيد لصحة الجسم تناول العرقسوس في رمضان، ولكن مع مراعاة عدم الإفراط فيه أو تناوله بصفة دورية.

وذلك لأنه تبين أنه يسبب ارتفاع عدد ضربات القلب كما يحتوي على حمض يعمل على اختزان السوائل في الجسم مما يؤدي إلى زيادة ضغط الدم. لذا يفضل عدم تناول العرقسوس بالنسبة للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

المصدر: وكالات