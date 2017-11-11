3 فرق إيطالية تبدي اهتمامها بالجزائري سليماني

جزائر/PNN-بات المهاجم الجزائري إسلام سليماني، على أعتاب الرحيل عن ليستر سيتي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لعدم شعوره بالارتياح مع الثعالب.

ولم يجد المهاجم السابق لشباب بلوزدا، ضالته مع ليستر سيتي، القادم إليه من سبورتينغ لشبونة بـ30 مليون يورو.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أمس، الجمعة، إنَّ 3 أندية إيطالية، تدرس الاستفادة من خدمات مهاجم المنتخب الجزائري إسلام سليماني.

وأشار إلى أنَّ أندية نابولي، وإنتر ميلان، وسامبدوريا تدرس التعاقد مع سليماني من أجل الاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو الصيفية المقبلة، فيما يرغب سليماني في اللعب ليوفنتوس أو لاتسيو.