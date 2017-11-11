بالفيديو:القدوة “إسرائيل” مسئولة سياسياً وجنائياً عن إغتيال “عرفات”

رام الله/PNN-في اطار احياء الفلسطينيون للذكرى الـ 13 لرحيل الشهيد الرئيس ياسر عرفات، قال رئيس مؤسسة ياسر عرفات، الدكتور نصر القدوة، إن هناك قناعة راسخة لدى الشعب الفلسطيني والقيادة والكثير من الأصدقاء في العالم أن وفاة “عرفات” لم تكن وفاة طبيعية وأنه بالفعل تم اغتياله، مؤكدا أن من قام بعملية الاغتيال هي إسرائيل.

وأضاف القدوة في تصريحات لمراسل فضائية “الغد” الاخبارية في الضفة الغربية، ضياء حوشية، أن المؤكد ضلوع إسرائيل في الاغتيال وأن أي شيء آخر مثل التحقيق في إمكانية وجود إختراق أمني فلسطيني هنا أو هناك، وأن عميل أو أكثر قد يكونوا ساعدوا في عملية التنفيذ أو بأي شكل آخر، هو موضوع مهم لكنه ليس بديلاً عن الموضوع الأول بالمسئولية السياسية والجنائية على المسئولين الإسرائيليين.

وتابع القدوة أن موضوع التحقيقات في ملابسات وفاة الزعيم الراحل يخضع لشيء من العمل وهناك بعض التقدم في هذا المجال، إلا أن الموضوع الأول بضلوع إسرائيل هو أمر واضح.

في سياق متصل، قال رئيس بلدية “بيت فوريك”، عوض حنني، إن عرفات اختار بلدة “بيت فوريك” للتحصن بها إبان انطلاقة الثورة الفلسطينية كان للموقع الاستراتيجي المهم للغاية لتلك البلدة، إذ تظل شرقا على نهر الأردن، وعلى التجمعات السكانية في مدينة نابلس وباقي المدن الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأهالي كانوا يقدمون مساعدات لوجيسيتة للمجموعات التي تدخل من الأردن بتجاه الأراضي الفلسطينية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.