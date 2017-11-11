الاحتلال يغلق طريق بئر السبع في الخليل لصالح المستوطنين

الخليل/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الطريق المؤدية إلى السوق المركزية في مدينة الخليل (شارع بئر السبع)، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة موقع أثري.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال أغلقت الشارع أمام المواطنين ومنعتهم من الدخول إليه ومزقت يافطات وأعلام فلسطينية وضعها الفلسطينيون لمناسبة إحياء الذكرى الـ13 لرحيل الرئيس الرمز الشهيد ياسر عرفات.

واضافت ان قوات الاحتلال أغلقت الشارع المذكور لتمكين عشرات المستوطنين من الوصول إلى ما يدعون أنه “قبر عتنائيل بن قنز” الذي يقع على جانب الطريق وسط المدينة.