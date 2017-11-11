تيسير خالد : المخيمات الفلسطينية لن تكون حطبا لوقود حروب عبثية

رام الله /PNN/ علق تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على ما يدور من حديث حول مواجهة عسكرية محتملة تدور احداثها على ارض وفي سماء لبنان الشقيق قائلا : يبدو ان الأوضاع في لبنان مرشحة للدخول في دائرة خطر تحيطها النيران خاصة وأن البعض يرى في لبنان ساحة لتصفية حسابات سياسية على صلة بمراكز النفوذ في المنطقة والإقليم.

وأضاف : نتمنى السلامة والأمن والأمان والاستقرار للبنان الشقيق وأن يبقى بمنآى عن المخاطر ، موحدا سليما معافى وسيدا حرا وبعيدا عن خطوط نيران الحروب العبثية .

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : أما مخيماتنا الفلسطينية فيكفيها معاناتها قبل وبعد الحرب الأهلية ، التي عصفت بهذا البلد على امتداد سنوات طويلة ، وإذا كان هناك من يراهن على جرها الى دائرة النيران والصراعات الاقليمية على ارض لبنان الشقيق فما علينا غير تحذيره من المخاطر التي تترتب على مثل هذا الرهان ، فمخيماتنا ليست حطبا لوقود الحروب العبثية .