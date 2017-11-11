مقتل جندي لبناني باشتباكات في البقاع

بيروت/PNN-أعلن الجيش اللبناني، السبت، مقتل أحد جنوده، ويدعى حمزة المصري، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين يستقلون سيارة رباعية الدفع في محلة تل أبيض في بعلبك.

وذكر بيان للجيش أن حصيلة المواجهات، التي اندلعت أثناء تنفيذ وحدات من الجيش مداهمات لأماكن تواجد تجار المخدرات وتصنيعها في بلدة دار الواسعة في البقاع الشمالي، باتت قتيل و4 مصابين من الجيش بينهم ضابط و3 مسلحين.

وأقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار على وحدات الجيش، التي ردت بالمثل ما أدى إلى جرح 3 مسلحين أحدهم في حال خطرة وهو من آل جعفر.

وأشارت مصادر عسكرية الى إن المسلحين عمدوا أيضا إلى مهاجمة أحد مواقع الجيش في محيط البلدة وأن الاشتباكات والمداهمات لا تزال مستمرة.

وأصدرت قيادة الجيش بيانا أشارت فيه إلى أنه تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة وعدد من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها والأعتدة العسكرية.

(سكاي نيوز)