تربية قلقيلية تستضيف الدورة التدريبية الخاصة بالعدادين للتعداد العام 2017

قلقيلية/PNN- استضاف مديرية التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية الدورة التدريبية الخاصة بالعدادين للتعداد العام 2017، وذلك في قاعة الشهيد ياسر عرفات في المديرية، وبحضور ومشاركة زهران خليف مدير عام التعداد في محافظة قلقيلية والمشرفة التربوية ربى داود – منسقة التعاون مع جهاز الإحصاء المركزي، وفريق المدربين والعدادين.

حيث القت داود كلمة باسم مديرية التربية والتعليم العالي رحبت فيها بجهاز الإحصاء المركزي، وفريق التعداد العام 2017، – وأكدت على دعم مديرية التربية والتعليم الكامل لإنجاح التعداد العام، مشيرة الى أهمية التعداد العام في توفير بيانات موثقة وعلمية، تساعد في التخطيط الشمولي لفلسطين، وكذلك توفير بيانات واحصاءات هامة للتخطيط القطاعي وعبر القطاعي،

بالإضافة الى البعد الوطني العام المتمثل بترسيخ دعائم الدولة، القائمة على العلم وتوافر البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة.

ودعت داود المتدربين الى الاستفادة من كم الخبرات والمعارف والمهارات، والتي يتمايز بها فريق مدربي التعداد.

من جانبه شكر زهران خليف مدير عام التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت2017 في محافظة قلقيلية مديرية التربية والتعليم على الاستضافة، وعلى التعاون الدائم والمستمر، ان

كان على مستوى المديرية او المدارس.