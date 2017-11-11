نادي جنين يواصل صحوته في دوري الاحتراف الجزئي ويسقط القوات على أرضه

رام الله /PNN- واصل نادي جنين مساء اليوم السبت، انتصاراته المتتالية في دوري الاحتراف الجزئي، بعدما أسقط نادي القوات الفلسطينية على أرضه بهدف وحيد، صمن مباريات الأسبوع العاشر وقبل الأخير من مرحلة الذهاب، في اللقاء الذي أقيم على إستاد ماجد أسعد في البيرة.

ويعد هذا الانتصار الثالث على التوالي الذي يحققه نادي جنين بالدوري، بعد تعرضه لعدد من الهزائم والتعادلات في بداية المشوار، ليبتعد قليلا عن منطقة الخطر بعدما قفز من المركز الحادي عشر وقبل الأخير للمركز الثامن برصيد 11 نقطة، بينما تراجع القوات للمركز السابع برصيد 13 نقطة.

وجاء هدف الفوز الوحيد لنادي جنين بعد مرور أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الثاني عبر لاعبه وهدافه بالدوري محمد عمر.

وشهد اللقاء تألقا كبيرا ولافتا لحارس جنين عمرو أبو عصبة الذي أنقذ شباكه من أكثر من هدف، خاصة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي شهد طرد لاعب وكابتن القوات الفلسطيني هشام براهمة لاعتراضه على قرارات حكم اللقاء، كما شهد الوقت الضائع طرد اللاعب البديل في صفوف نادي جنين ميلاد هب الريح لنيله البطاقة الصفراء الثانية.