مشروب البقدونس يخلصك من الوزن الزائد

يساعد مشروب البقدونس فى تقليل امتصاص الجسم للدهون والتخلص من الغازات المتراكمة فى الجسم، كما أنه يساعد فى علاج من يعانون من مشكلة الأنيميا، و يساعد فى تجديد خلايا الجسم، وتقوية الجهاز المناعى، و يتكون من :

المقادير : كوب أوراق بقدونس .

لتر ماء .

الطريقة : نضع الماء والبقدونس فى إناء على النار ويترك يغلى لمدة 7 دقائق ثم يرفع من على النار ويغطى عليه بغطاء محكم ويترك 20 دقيقة. ثم يخلط فى الخلاط جيدا ويضع فى زجاجة محكمة الغلق ويحتفظ به فى الثلاجة، يتناول منه كوب 3 مرات يوميا بعد الأكل.