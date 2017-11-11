يساعد مشروب البقدونس فى تقليل امتصاص الجسم للدهون والتخلص من الغازات المتراكمة فى الجسم، كما أنه يساعد فى علاج من يعانون من مشكلة الأنيميا، و يساعد فى تجديد خلايا الجسم، وتقوية الجهاز المناعى، و يتكون من :
المقادير : كوب أوراق بقدونس .
لتر ماء .
الطريقة : نضع الماء والبقدونس فى إناء على النار ويترك يغلى لمدة 7 دقائق ثم يرفع من على النار ويغطى عليه بغطاء محكم ويترك 20 دقيقة. ثم يخلط فى الخلاط جيدا ويضع فى زجاجة محكمة الغلق ويحتفظ به فى الثلاجة، يتناول منه كوب 3 مرات يوميا بعد الأكل.
مشروب البقدونس يخلصك من الوزن الزائد
يساعد مشروب البقدونس فى تقليل امتصاص الجسم للدهون والتخلص من الغازات المتراكمة فى الجسم، كما أنه يساعد فى علاج من يعانون من مشكلة الأنيميا، و يساعد فى تجديد خلايا الجسم، وتقوية الجهاز المناعى، و يتكون من :