ابو يوسف:الشهيد الرمز ياسر عرفات جعل من الشعب الفلسطيني نموذجاً يحتذى به

رام الله/PNN-اكد الدكتور واصل أبو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أن شعبنا يجدد التأكيد في الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس الرمز ياسر عرفات على تمسكه بالمقاومة والنضال، والتمسك بالثوابت الوطنية، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد له، حتى إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد ابو يوسف في حديث صحفي ، على حرص شعبنا على التحلي بذات القيم والمبادئ التي كان عليها الرئيس الشهيد ، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك مساس بالقدس، وحق العودة للاجئين، باعتبارها حقوقا مقدسة دفع الشهيد حياته ثمنا لها و عندما قال لن يكون هناك مساس بالقدس عاصمة دولة فلسطين ولا بحق عودة اللاجئين هذه الحقوق الثابتة و المقدسة التي دفع خلالها حياته.

واضاف إن الشهيد الرمز ياسر عرفات جعل من الشعب الفلسطيني نموذجاً يحتذى به لكل حركات التحرر بالعالم، لذلك ستبقى القضية الفلسطينية القضية المركزية.

وقال أبو يوسف أن الشهيد ياسر عرفات شكل رمزاً للشعب الفلسطيني بالعطاء والتضحيات، باعتباره قائد المسيرة النضالية، والثورة الفلسطينية المعاصرة، نحو تحقيق الحرية والاستقلال، مؤكدا أن القائد أبا عمار تمسك بالثوابت الفلسطينية والحقوق المتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير, وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ورأى ابو يوسف، أن الحركة الوطنية الفلسطينية افتقدت قائداً متميزاً أدرك أهمية الوحدة الوطنية ، ولذلك عمل على خلق حالة توازن من خلال دعم انطلاق الانتفاضة الثانية بمختلف الوسائل، معيداً بذلك ترتيب الأوراق وفتح الخيارات في الصراع مع الاحتلال.

ولفت ابو يوسف على ضرورة الحفاظ على المشروع الوطني وحماية منظمة التحرير وتعزيز الشراكة الوطنية، ووحدة الموقف والقرار الوطني الفلسطيني في الحفاظ على أهداف وحقوق شعبنا، وتجنيب الحركة الوطنية التناقضات التي يمكن ان تنهكها وتحرفها بعيداً عن الأهداف التي انطلقت من أجلها.

وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على مضي القيادة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني جميعا على دربه و درب الشهداء القادة العظام وشهداء شعبنا والاسرى و الجرحى ونعاهدهم على التمسك بالحقوق و الثوابت حتى الحرية و الاستقلال والعودة.

ووجه ابو يوسف التحية لروح الشهيد ياسر عرفات… فهذا اليوم من الأيام التي يجب أن تكون خالدة في تاريخ شعبنا وتظل روح أبو عمار شمس تضيء سماء فلسطين، ولا أبالغ لو قلت سماء الأمة العربية بأكملها.