الخضري: تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام استكمال لمسيرة الراحل عرفات

غزة/PNN-أكد النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري أن استمرار طريق المصالحة وتحقيقها كاملة دون تأخير، استكمال لخيار ومسيرة الشهيد الراحل ياسر عرفات وكل الشهداء.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 11-11-2017، في الذكرى الثالثة عشر لرحيل عرفات، أن عرفات شكلاً “رمزاً للشعب الفلسطيني في حياته وبعد رحيله”.

وقال “عرفات عاش مناضلاً ورحل شهيداً للوحدة الوطنية والتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي استشهد من أجلها”.

وشدد الخضري على أن عرفات سيبقى على مر التاريخ حياً في قلوب وعقول شعبه وأمته وكل أحرار العالم.

وقال ” عرفات واحد من الرجال الكبار الذين لا يغيبهم الموت، لأنهم صنعوا التاريخ، ولأن ما قدموه يُخلد ذكراهم التي تلهم الأجيال على مر السنين”.

وأضاف ” سيبقى شعبنا يذكر لهذا القائد خطواته الأولى لإطلاق الحركة الوطنية، وكفاحه المرير في كل الميادين من أجل أعدل قضية تستحق أعظم التضحيات”.

وأكد الخضري أن الثوابت الوطنية التي كافح عرفات على مدى السنوات للحفاظ عليها كانت أغلى عنده من روحه الكبيرة، فصمد بإرادة وثبات حين حوصر، وهو يدرك أنه بذلك يختار الشهادة، فمضى وظلت ذكراه تبعث في شعبه الأمل والإصرار.