الرئيس يصل الكويت في زيارة رسمية

الكويت /PNN- وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، إلى دولة الكويت الشقيقة، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان في استقبال سيادته، نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

ويذكر أن دولة الكويت تستضيف غدا الأحد مؤتمرا دوليا حول معاناة الطفل الفلسطيني، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية من جميع الدول العربية، إضافة إلى وزراء من فلسطين، و58 جهة أخرى بينها سفارات ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات خيرية، من داخل الكويت ومن الأمم المتحدة، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف والصعوبات التي تعيق عملية تطوير وتعزيز وتوفير واقع أفضل للأطفال الفلسطينيين.