حلس : “فتح” نجحت في إحياء ذكرى الرئيس “أبو عمار” بكل نظام

غزة /PNN-قال عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، مفوض التعبئة والتنظيم للحركة في المحافظات الجنوبية أحمد حلس، اليوم الأحد: إن “فتح” نجحت في مهرجان إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات “أبو عمار” بكل نظام.

وأضاف حلس في تصريح له أن الحركة نجحت في إحياء ذكرى “أبو عمار” بكل نظام وبحشد جماهيري ضخم، وأن المحتشدين رسموا صورة مشرقة لحركة “فتح” من خلال زحفهم وتشكيلهم لمليونية جديدة في غزة.

وأكد ان النظام والالتزام كان عنوان مهرجان اليوم الذي انتهى دون أي اشكاليات، مشيدا في هذا الاطار، بجهود رجال الشرطة وعلى رأسهم اللواء حازم عطالله، والعميد ابو رمزي حلس وضباط وضباط صف وأفراد الجهاز الذي قدموا صورة مشرفة لرجل الأمن الفلسطيني من خلال تنظيمهم للمهرجان وحفاظهم على الأمن بكل نجاح.

مثنيا على جهود الجهات الأمنية في قطاع غزة من خلال تسهيلهم لتدفق الجماهير صوب السرايا عبر تنظيمهم لحركة السير والمرور في الطرق.