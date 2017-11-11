ريال مدريد يسعى لخطف نيمار من سان جيرمان

مدريد/PNN-ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من ريال مدريد أن الأخير يحضر مبلغ 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع نيمار الذي ضمه سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو.

ويدرك ريال مدريد الذي لم يبرم أي صفقة كبيرة خلال الصيفين الماضيين، أن صفقة نيمار ستصل تكلفتها إلى 450 مليون يورو على الأقل، بالنظر لقيمة انتقال اللاعب بالإضافة إلى الراتب الذي سيحصل عليه.

وتزداد التكهنات يوما بعد يوم، عن الخلافات بين نيمار ومدربه أوناي إيمري وبعض اللاعبين في باريس، الأمر الذي قد يدفع اللاعب للتفكير جديا في الرحيل، رغم أنه نفى تلك الأنباء مؤخرا.

وبدأ ريال مدريد الإسباني التحضير لسوق الانتقالات الصيفية 2018، وسيحظى ريال مدريد في الموسم المقبل بالبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، مهاجم فلامنجو البرازيلي، الذي سيبلغ 18 عاما خلال الأشهر المقبلة، ليكون قادرا على الانتقال للميرنغي، بعد أن دفع الملكي 45 مليون يورو لضمه من فلامنغو.

ولكن على الرغم من انضمام المهاجم البرازيلي الشاب للفريق الملكي، إلا أن إدارة نادي ريال مازالت تريد التعاقد مع لاعب من الطراز الأول.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ريال مدريد كان في الصيف الماضي قريبا من التعاقد مع الفرنسي كليان مبابي، ولكن لأسباب اقتصادية فشلت الصفقة وفاز بها باريس سان جيرمان.