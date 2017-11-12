مداهمات ومواجهات عنيفة واعتقال 9 مواطنين بالضفة

بيت لحم/محافظات/PNN-واصلت قوات الاحتلال حملة المداهمات الليلية واعتقلت تسعة فلسطينين فجر اليوم الاحد من انحاء الضفة .

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الدهيشة باليات ومعدات عسكرية وانتشرت بداخله و اعتقلت الشاب وائل خليل عطاالله (23عاما)، والشقيقين عمران وعلاء عيسى معالي، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كذلك مهند حسين عبد الخليل (20عاما) من بلدة تقوع شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وادعى الاعلام العبري ان جيش الاحتلال ان عثر على سلاح من نوع “كارلو” في قرية بيت عوا غرب الخليل.

وفي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال اطراف مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية ونصبت حاجزا طيارا قرب الصيرفي لمدة ساعة.فيما رصد شهود اقتحام جديد لبلدة بيت فوريك بعد ساعات من اندلاع مواجهات فيه.