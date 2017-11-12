الشرطة تكشف ملابسات سرقة قطع غيار مركبات في الخليل

الخليل/ PNN- كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة سرقة طالت قطع غيار مركبات من محل تجاري بمدينة الخليل وألقت القبض على الفاعل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” بأنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين للشرطة تعلقت بقيام مجهول باقتحام محله وسرقة قطع غيار مركبات بقيمة 20 ألف شيكل , على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل ” .

وأضاف البيان بانه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه , والذي اعترف بالتسلل إلى داخل المحل ليلاً وسرقة عدد من قطع غيار المركبات والفرار من المكان .

هذا واكد البيان ضبط كافة القطع المسروقة وتوقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق