رئيس بلدية الخليل يطلع وفداً برلمانياً تركياً على أوضاع الخليل

الخليل/ PNN- اطلع رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة اليوم الأحد، وفداً برلمانياً تركياً على أوضاع الخليل، حيث يضم الوفد 22 برلمانياً والسفير التركي في فلسطين، يرأسه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية التركية الفلسطينية حسن توران، جاء ذلك بدار البلدية وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي.

بدوره، رحب أبو سنينة بالوفد الضيف، متحدثاً عن تاريخ الخليل وأهميتها من كافة الجوانب، مبيناً المعاناة اليومية التي يعيشها سكان المدينة نتيجة اجراءات الاحتلال التعسفية بحق المدينة ومواطنيها، مؤكداً على أهمية الدور التركي بفلسطين ودعم القضية الفلسطينية، معرباً عن فخره بالعلاقات التركية الفلسطينية، مشيراً إلى أن بلدية الخليل تربطها علاقات توأمة وتعاون مع عدد من المدن التركية.

من جانبه، أكد توران دعم تركيا لوجود دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بكل المحافل الدولية، متأملاً تحقيق هذا الحلم في أقرب وقت، مشيراً الى دعم تركيا للمصالحة الفلسطينية.

ونفذ الوفد جولة ميدانية في مدينة الخليل، زار فيها أزقة البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف، والتقى مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان، الذي قدم شرحاً تفصيلياً للوفد الضيف حول البلدة القديمة ومعاناة سكانها نتيجة معيقات الاحتلال ومستوطنيه.