د. الاغا: اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تبدأ اعمالها غدا في الاردن لمناقشة الأزمة المالية وخطط الوكالة للعام 2018

رام الله/ PNN- تبدأ غداً في المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث بمشاركة ما يقارب 25 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة للأونروا والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية .

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين رئيس وفد دولة فلسطين لاجتماعات اللجنة الاستشارية د. زكريا الاغا في بيان صحفي صادر عنه اليوم عقب مغادرته قطاع غزة متوجها الى المملكة الأردنية ان اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث تعقد في ظل استمرار العجز المالي في الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث الذي وصل الى 77 مليون دولار الذي سيشكل تحديا جديا لأعضاء اللجنة الاستشارية ولوكالة الغوث وللدول العربية المضيفة للاجئين .

واوضح د. الأغا ان اجتماعات اللجنة الاستشارية ستبدأ اعمالها صباح غد الاثنين 13ىتشرين ثاني 2017 وتستمر لمدة يومين لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بطبيعة عمل وكالة الغوث والأنشطة والبرامج التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها ،لافتا الى ان الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث ستكون المحور الرئيسي لاجتماعات اللجنة الاستشارية .

وستتضمن الاجتماعات عروض تقديمية من قبل مديري عمليات الوكالة ستركز فيها على التحديات الرئيسية التي تواجه عملها والفرص المتاحة للتغلب عليها علاوة على عرض تقديمي للمستجدات حول التقدم الذي تم احرازه على صعيد تنفيذ استراتيجية حشد الموارد يضاف لها عرضا حول المستجدات المالية وموازنات برامجها و مسودة موازنة العام 2018 التي ستكون موضع نقاش وحوار خلال الاجتماعات .

واضاف د. الاغا ان دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ستؤكد على موقفها الرافض لسياسة التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين التي تنتهجها وكالة الغوث في اطار سياستها في ادارة ازمتها المالية وان المعالجة الفعلية للأزمة المالية التي تعاني منها الميزانية الاعتيادية لوكالة الغوث تتم من خلال البحث عن موارد تمويل جديدة أو تامين مصدر تمويل مستدام ثابت وكاف قابل للتنبؤ الى جانب حث الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية ورفع سقف تبرعاته بما يتناسب مع ارتفاع اعداد اللاجئين وازدياد احتياجاتهم .

وفي السياق ذاته ستعقد الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن ، سوريا ، لبنان ، فلسطين ، مصر وجامعة الدول العربية اجتماعاً تنسيقيا لها مساء اليوم في مقر دائرة الشؤون الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان لبحث القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية والازمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث والمخاطر التي تهدد عملها لصياغة موقف عربي موحد إزائها وطرحها في اجتماعات اللجنة الاستشارية .