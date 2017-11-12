الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني عبر تطبيق (الواتس اب) في الخليل

الخليل/ PNN- كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني عبر تطبيق (الواتس اب) طالت احدى السيدات وتلقي القبض على المشتبه به في مدينة الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ” بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات للشرطة حول قيام مجهول بابتزازها عبر تطبيق الواتس اب مقابل عدم نشر صورها الشخصية , على الفور بدأت وحدة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على المشتبه به ” .

وأضاف البيان بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية , فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه , حيث افاد بأنه تحصل على رقم هاتف المشتكية واضافها الى تطبيق الواتس اب على هاتفه الخاص وبدأ في ابتزازها مقابل عدم نشر صورها الخاصة .

هذا واكد البيان ضبط الهاتف الخاص للمشتبه به والذي يحوي صور المشتكية وتوقيفه مدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا .