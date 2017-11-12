قلقيلية : اجتماع لمناقشة احتياجات المحافظة من مشاريع تنموية ومشاريع بنى تحتية

قلقيلية/ PNN- ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية اجتماعا عقد اليوم في دار المحافظة لمناقشة احتياجات المحافظة من مشاريع تنموية ومشاريع بنى تحتية، بمشاركة د. سمير جراد ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ونجاد غنام من مؤسسة التعاون.

وحضر الاجتماع رئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، ورئيس الغرفة التجارية طارق شاور، وممثلين عن الحكم المحلي والجمعيات والأندية الرياضية في المحافظة.

وخلال اللقاء رحب المحافظ بالحضور وأشاد بالجهود التي يقوم بها الصندوق العربي ومؤسسة التعاون من دعم للمشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية، مشيرا إلى واقع محافظة قلقيلية وما تعانيه نتيجة للاحتلال وسياساته الاستيطانية الساعية إلى قضم الأرض لصالح المشروع الاستيطاني، مؤكدا أن هذه السياسات تحتاج إلى تكاتف كافة الجهود من اجل التصدي لها وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، آملا أن يتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة ودعم المشاريع التنموية فيها.

بدوره شكر د. سمير جراد المحافظ على ما قدمه من معلومات قيمة عن المحافظة واحتياجاتها، مثمنا الانجازات في المحافظة بالرغم من الاحتلال وإجراءاته بحق المواطنين، مشيرا إلى أن الصندوق العربي يدعم المشاريع في فلسطين، منوها إلى حجم التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، مؤكدا تجاوب الصندوق العربي للاحتياجات وفق الموارد المتاحة وإعطاء أولوية للمناطق المهمشة.

وجرى خلال الاجتماع الاستماع إلى احتياجات المحافظة من مشاريع من اجل اعتمادها لتكون ضمن أجندة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي.