الوزير سميح طبيلة يطلق حملة الفحص الشتوي للمركبات للعام 2017

رام الله/ PNN- قام وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة صباح هذا اليوم الاحد 12/11/2017 بافتتاح حفل انطلاق فعاليات حملة الفحص الشتوي للمركبات في الوطن للعام 2017 ، والتي كان مركزها في محافظة رام الله من امام فندق البست ايستيرن وبالتزامن مع قطاع غزه ، وبالتعاون مع شرطة المرور ومحافظة رام الله والبلديات .

وفي كلمة له خلال حفل الانطلاق أكد معالي الوزير بان السلامة المرورية هي غاية وأولويةَ نـْـــحرِصُ على تطبيقها على أرض الواقع لضمان سلامة مواطنينا أثناء القيادة وذلك من خلال إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية.

وقال الوزير نحن في وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرور وشرطة المرور والمؤسسات الشريكة نحرص دائماً على إتخاذ كافة التدابير بخصوص عناصر السلامة المرورية والتي تتمثل في المركبة والطريق والعنصر البشري من خلال مراجعة إجراءات السلامة المرورية لكافة مشاريع الطرق القائمة والمستحدثة وقيد التنفيذ وكذلك حَمَلات التوعية المرورية التي تستهدف العنصر البشري ، مشيراً الى أن المركبة تشكل نسبة 15-20% من أسباب وقوع الحادث المروري لذا نؤكد على كافة السائقين ضرورة إجراء الفحوصات الدورية لمركباتهم وخصوصا مع بداية فصل الشتاء من خلال إجراء الصيانة الدورية اللازمة لها .

واضاف الوزير بان دوريات السلامة على الطرق والتي إستطعنا هذا العام أن نضيف 14 دورية جديدة ستقوم بمباشرة عملها بفحص المركبات في المحافظات الشمالية وفي نفس الوقت في المحافظات الجنوبية في قطاع غزة ، وستستمر الحملة لغاية منتصف شهر نيسان للعام 2018 ، ونؤكد أن هذه الحملات التي تقوم بها وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شرطة المرور والمؤسسات الشريكة تهدف الى تحقيق الامن والسلامة للمواطنين وممتلكاتهم من خلال تعزيز ثقافة السلامة المرورية ، وندعو الله بأن يكون هذا الشتاء خاليا من اية حوادث مرورية .