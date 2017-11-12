اعلان قطع الكهرباء في محافظة رام الله والبيرة

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رام الله/PNN – تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

(1)

الاثنين 13/ 11/ 2017 من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا عن :

حي الطيرة بالكامل ، قرية عين قينيا.

(2)

الثلاثاء 14/ 11/ 2017 من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عن :

كامل قرية سردا، ضاحية الاتحاد، الحي الدبلوماسي، اسكان المهندسين والمجاورين.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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