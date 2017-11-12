اعلان قطع الكهرباء في محافظة رام الله والبيرة

رام الله/PNN – تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
(1)
الاثنين 13/ 11/ 2017 من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا عن :
حي الطيرة بالكامل ، قرية عين قينيا.
(2)
الثلاثاء 14/ 11/ 2017 من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عن :
كامل قرية سردا، ضاحية الاتحاد، الحي الدبلوماسي، اسكان المهندسين والمجاورين.
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.