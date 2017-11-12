أبو دياك يستقبل مجلس بلدي سيلة الظهر

رام الله/ PNN – استقبل وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، أعضاء مجلس بلدي سيلة الظهر/ قضاء جنين برئاسة رئيس البلدية أسعد أمين حنتولي وبحضور أعضاء أقليم فتح/جنين راغب أبو دياك، وعطا أبو رحميلة، لمناقشة ومتابعة سبل تطوير البلدية وتعزيز الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

واستمع أبو دياك الى مطالب المجلس البلدي، ووعد بمتابعة احتياجاتهم الى الجهات المختصة، مؤكدا على أهمية تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة التي جاءت بعنوان “المواطن أولا”.

وقدم مجلس بلدي سيلة الظهر درعا تكريميا لمعالي وزير العدل تقدير لجهوده في خدمة الوطن والمواطنين على حد سواء.