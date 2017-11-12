هيئة الأسرى تنتزع قراراً نوعياً بالإفراج عن الأسير المقدسي خليل النمري

رام الله/ PNN- إنتزع محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوسف نصاصرة، اليوم قراراً بالإفراج عن الأسير المقدسي خليل النمري (23) عاما من سكان القدس المحتلة، بعد جهود كبيرة بذلها المحامي نصاصرة والطاقم القانوني بالهيئة.

وقالت الهيئة، أن ما تسمى النيابة العامة الإسرائيلية تقدمت في العام 2015 بلائحة اتهام ضد النمري، زعمت فيه أن الأسير خطط للقيام بعملية في إحدى فنادق مدينة ام الرشراش (إيلات) قبل عامين.

وأضافت الهيئة، أن المحامي نصاصرة عمل بشكل متواصل من أجل السعي لتبرءة الأسير النمري، حيث أصدرت محكمة الصلح في بئر السبع قراراً بتبرئة الأسير يوم الخميس الماضي، إلا أن النيابة الإسرائيلية اعترضت على القرار وطلبت وقف تنفيذه لمدة 72 ساعة لتقديم اسئناف على قرار الإفراج، حيث عقدت جلسة في المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد وأصدرت قرار بالإفراج عن النمري.