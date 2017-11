Deputy Hamas leader Moussa Abu Marzouk speaks during an interview with The Associated Press in Damascus, Syria, Saturday, Nov. 08, 2008. Abu Marzouk on Saturday announced that his group would boycott this weekend's Palestinian reconciliation talks with rival Fatah. Abu Marzouk told The Associated Press that Fatah had reneged on a pledge to release Hamas prisoners it holds ahead of the dialogue, prompting the boycott. He acknowledged that many issues had been settled but that the prisoners issue was too important to disregard. (AP Photo/Bassem Tellawi)

أبو مرزوق يدعو للفصل بين رئاسة المنظمة والسلطة الفلسطينية إقـــرا أيـضـا ... الحية:سيقام مهرجان لحماس بذكرى انطلاقتها بالضفة خيري يشيد بخطاب العاهل الأردني: حمل مضامين تؤكد حتمية إقامة الدولة الفلسطينية غزة/PNN-دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” د. موسى أبو مرزوق إلى ضرورة الفصل بين رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة السلطة الفلسطينية، وأن تكون منظمة التحرير المظلة الجامعة لكل الفصائل وللسلطة الفلسطينية. وأشار أبو مرزوق أمس السبت، خلال ندوة عقدت في إسطنبول تحت عنوان “تطوير وتفعيل النظام السياسي الفلسطيني”، أن النظام السياسي الفلسطيني قائم على مؤسستين، هما السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. وأوضح أن السلطة قد تطورت تطورا إيجابيا ولم تبقَ على ما نصت عليه اتفاقية أوسلو، مشيراً إلى أن النظام السياسي الفلسطيني بإمكانه أن يتطور كذلك بشكل أفضل. وقال أبو مرزوق إن السيادة في الموضوع الفلسطيني تأخذ أبعادا محدودة، ولهذا تختلف القضايا السيادية في فلسطين بسبب الاحتلال. وحذر بأن الدولة ليست آمالًا وطموحاتٍ مستقلة عن المحيط والمجتمع الدولي، مضيفاً أن الجميع يعلم أن هناك دولًا في الإقليم تحارب الكينونة والهوية الفلسطينية، وهناك خصوصية للقضية الفلسطينية ونظامها السياسي. ولفت أبو مرزوق أن هناك غيابا حقيقيا لمشروع وطني واحد منذ زمن طويل، وغياب المشروع الوطني له تأثير كبير على القضية الفلسطينية. وقال إن حركة حماس مرت بتجاربَ كبيرة، لكن في النهاية استقرت على أن تكون جزءًا من النظام السياسي الفلسطيني ومنظمة التحرير، وليس قناعة بالاتفاقيات التي وقعتها السلطة والمنظمة. وجدد أبو مرزوق الرفض على المساومة على سلاح المقاومة لما لذلك من تداعيات خطيرة، فإذا سلم شعبنا سلاح المقاومة فلا سيادة له. شاركها Facebook

Twitter

Google +

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest