مجموعة الاتصالات الفلسطينية تدعم مشاريع حيوية في جامعة “خضوري” وبلدية طولكرم

طولكرم/PNN-قامت مجموعة الاتصالات الفلسطينة بدعم مشاريع حيوية في محافظة طولكرم، تمثلت هذه المشاريع بتمويل تأهيل وترميم مبنى البلدية الرئيسي (قاعة المحكمة والمعارف) – بلدية طولكرم وتمويل مشروع إنشاء مضمار رياضي-جامعة فلسطين التقنية\خضوري.

وتم توقيع اتفاقية تأهيل وترميم مبنى البلدية الرئيسي بحضور عطوفة محافظ محافظة طولكرم عصام ابو بكر ورئيس البلدية المهندس محمد يعقوب، و مدير عام الحكم المحلي اياد خلف ،واعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر في البلدية، فيما حضر توقيع اتفاقية انشاء واستكمال المضمار الأولمبي في خضوري كل من رئيس الجامعة ا.د مروان عورتاني والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر ومساعدي رئيس الجامعة ونائبيه وعمداء الكليات والعمادات المساندة وكادر قسمي التربية الرياضية في البكالوريوس والدبلوم، وعدد من مدراء وموظفي مجموعة الاتصالات.

وقال عطوفة محافظ محافظة طولكرم عصام ابو بكر” نعتز بهذه المحافظة التي تصبو بشكل مستمر ومستدام نحو الافضل وتعزيز امكانياتنا”، واشاد بدور المجموعة الهام في الجانب الاقتصادي والدعم المستمر بتقديم الخدمات بشكل أفضل، مضيفاً إن دعم بلدية طولكرم هو دعم للمحافظة وتطويرها .

كما وشكر رئيس بلدية طولكرم المهندس محمد يعقوب مجموعة الاتصالات على دعمها المتواصل لمؤسسات المجتمع المحلي وعلى راسها البلديات التي تقوم بخدمة المواطن وتساهم في تعزيز البنية التحتية لجميع المدن الفلسطينية،وخص بالذكر الدعم المقدم لبلدية طولكرم والذي سيساهم في تطوير عمل مبنى البلدية الرئيسي ( قاعة المحكمة والمعارف) من اجل تقديم افضل الخدمات .

وفي هذا السياق اكد رئيس الجامعة أ.د مروان عورتاني على دور مجموعة الاتصالات الفلسطينية الريادي في دعم وتمكين القطاعات الحيوية المختلفة بما فيها قطاع التعليم العالي والشباب، والتي من بينها دعم وتمويل انشاء المضمار الرياضي الاولمبي، ودعم جهود الجامعة في خدمة المجتمع والقطاع الرياضي.

واوضح أ.د عورتاني بأن جامعة خضوري تعتبر من المؤسسات التعليمية الأولى في فلسطين التي ساهمت في تجذير العلوم الرياضية والزراعية والمهنية، وتميزت في بداياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي بكونها حاضنة للرياضة على المستويين المحلي والاقليمي، واستضافت العديد من المباريات المحلية والإقليمية، ويأتي مشروع انشاء واستكمال المضمار ضمن منظومة متكاملة في المرافق الرياضية التي تسعى الجامعة إلى تطويرها للارتقاء بالواقع الرياضي فيها وإعادة رونقها الرياضي التاريخي بما ينعكس على الرياضة في فلسطين ككل.

وبين ا.د.عوتاني ان مشروع المضمار يعتبر انجازا نوعيا للجامعة وللقطاع الرياضي ولألعاب القوى على وجه التحديد، باعتبار ان مشروع انشاء المضمار واستكماله ضمن المعايير العالمية هو الأول من نوعه في فلسطين، وسيخدم الكل الفلسطيني وسيمكن الجامعة من احتضان مختلف الفعاليات الرياضية في المدارس والجامعات والاتحادات الفلسطينية بالإضافة الى المباريات والاستضافات الرياضية الدولية، بحيث تكون بصورة مشرفة ولائقة ضمن بيئة ملائمة واحترافية.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذ لمجموعة الاتصالات الفلسطينية ” يسعدنا استمرار التعاون بيننا وبين جامعة فلسطين التقنية هذا الصرح العلمي الذي يقوم بواجبه الوطني و التربوي على أكمل وجه”،مضيفاً إن دعم انشاء مشروع المضمار الدولي لألعاب القوى والذي يعتبر الأول من نوعه في فلسطين ضمن مشروع إنشاء إستاد اولمبي، سيقوم بخدمة الطلبة والمجتمع المحلي والمنتخبات الوطنية، وقد أولت مجموعة الاتصالات الفلسطينية منذ تأسيسها اهتماما خاصاً لقطاع الرياضة عن طريق عملها المجتمعي، وساهمت في تطوير بعض الملاعب الرياضية سعياً منا للنهوض بقطاع الرياضة وتشجيع الأندية على ممارسة أنشطتها الرياضية لفتح أفاق أمام الشباب الفلسطيني للإبداع و ممارسة هوايته.

كما وأضاف العكر يسرنا تعزيز التعاون المشترك بين مجموعة الاتصالات الفلسطينية و البلديات من خلال مساهمتنا في دعم مشاريع تنموية تعمل على النهوض بمدننا وبلداتنا الفلسطينية من خلال المشاريع التنموية التي نقوم بدعمها، من اجل المشاركة كمؤسسة اقتصادية فلسطينية في بناء وطننا الحبيب ودعم مؤسساته بكافة قطاعتها، مشيداً بدور البلديات وسعيها الدائم الى تطوير خدماتها المقدمة للجمهور وتعزيز بنيتها التحتية من اجل بناء مدن فلسطينية متطورة .

يذكر أن المضمار يخضع للمواصفات والمقاييس القانونية الخاصة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى ( IAAF ) الفئة الثالثة حيث سيضم ثماني حارات قانونية لفعاليات العدو والجري كما وسيضم اماكن مخصصة لفعاليات رمي الرمح والقرص والكرة الحديدية وايضا القفز بالزانة والوثب العالي والعريض وهذا على مساحة ( 6000 ) متر مربع مغطى بالمطاط المطابق لمواصفات الاتحاد الدولي لالعاب القوى بسماكة ( 15 ملم ).