الشخصيات المستقلة تجتمع بالقنصل المصري والفصائل لتنفيذ المصالحة

رام الله/PNN-عقد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة اجتماع هام لخطوات تنفيذ المصالحة برعاية مصر بحضور سعادة القنصل خالد سامي قنصل جمهورية مصر العربية الشقيقة بحضور ممثلى الفصائل والقوي وبعض اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والامناء العامون للفصائل واعضاء المجلس التشريعي وقيادات تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة من الاكاديميين والوجهاء والشعائر ورجال الاعمال وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وملتقي الحريات فى رام الله.

واكد سعادة القنصل خالد سامي قنصل جمهورية مصر العربية في فلسطين على اهمية الاستمرار بتنفيذ خطوات المصالحة وفق اتفاق القاهرة وان مصر تدعم القضية الفلسطينية وانهاء الانقسام الفلسطيني حيث اكد على اهمية الاجتماع لاعتبارة دعم لخطوات مصر لتنفيذ المصالحة وثمن دور تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية لتمهيد الاجواء لاجتماع القاهرة فى 21 من الشهر الجاري.

وتحدث الدكتور ياسر الوادية عضو الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس التجمع عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية ان اليات تنفيذ المصالحة بداءات وصول حكومة التوافق الوطني لغزة وثمن الدور الهام لجمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخصوصا معالي الوزير خالد فوزي وزير المخابرات المصرية والطواقم التى تواصل الليل بالنهار والدبلوماسية المصرية.

واضاف الوادية بكافة التفاصيل الخمس من لجان المصالحة المجتمعية والانتخابات والحكومة والامن وتفعيل ملف منظمة التحرير الفلسطينية وملف الحريات التى وقعنا عليها جميعا باتفاق القاهره 2011. وطالب بهذا التاريخ ذكري استشهاد الرئيس ياسر عرفات ودعم خطوات الرئيس محمود عباس لتنفيذ المصالحة الفلسطينية.

اكد الاستاذ ركاد سالم امين عام جبهة التحرير العربية من اهمية استمرار المصالحة لاعتبارة مسار لانقاذ القضية الفلسطينية واعادة الاعتبار لكافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وحذر الشيخ حسن يوسف ممثل حركة حماس من عدم رفع العقوبات عن قطاع غزة وخصوصا بعد وصول حكومة التوافق الوطني وان حماس ستذهب لابعد الحدور للمضي قدما بتنفيذ خطوات المصالحة الوطنية برعاية جمهورية مصر العربية.

واكد الاستاذ وليد البايض ممثل حركة فتح ان الرئيس محمود عباس مستمر لابعد الحدود بتنفيذ خطوات المصالحة الوطنية واصدر تعليماته للحكومة وحركة فتح بالعمل الجدي لانهاء الانقسام.

ثمن الاستاذ عيسي العملة عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية في الضفة الغربية الجهود المبذولة برعاية جمهورية مصر العربية الشقيقة وضرورة تجاوب كل الفصائل الفلسطينية.

واضاف محمد علوش عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي على استعداد جبهته ببذل كل جهد ممكن للنهوض بالحالة الفلسطينية وجهود الامين العام الدكتور احمد مجدلاني الذي سيتراس وفدهم لاجتماعات المصالحة بالقاهرة.

وشدد الاستاذ فهمي شاهين عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني على ضروري تكثيف جهود كل الاطراف لانهاء الانقسام الفلسطيني ومطالبة بحماية اتفاق المصالحة الفلسطينية وان وفد الحزب سيكون برئاسة الامين العام بسام الصالح المتواجد بجولة خارجية.

ومن جانبة تحدث الاستاذ الدكتور حسن نافع ان منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشريعى والوحيد واهمية تفعيلها لتضم كل القوي والفصائل الوطنية والاسلامية للعمل الجاد للنهوض بالحالة الفلسطينية التى تضررت بسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح.

وشدد الاستاذ اشرف عكة مدير عام ملتقى الحريات في الضفة الغربية على مواصلتنا لتفعيل كل الطاقات نحو حياه ديمقراطية تشمل كل الاراضي الفلسطينية ورفع اي قيود عن الشعب او مساس بالحريات العامة في قطاع غزة او الضفة الغربية.

وذكر الاستاء محمد التاج ممثل جبهة التحرير الفلسطينية ان المشروع الوطني وصل الخطر بسبب الانقسام الفلسطيني منذ عام 2007 وان المطلوب بذكري استشهاد الرئيس ياسر عرفات ان نكون صادقيين لتنفيذ المصالحة.

وقال الشيخ زياد ابوهليل عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية في الضفة الغربية ان جهودنا فى كل لجان التجمع نعمل بكل الطاقات المطلوبة وخصوصا لجنة العشائر والمصالحة المجتمعية التابعة لتجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية تبذل كل جهودها لانهاء الانقسام الفلسطيني.