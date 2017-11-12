“التربية” تعلن ترتيباتها لتسجيل بيانات موظفي المحافظات الجنوبية “غزة”

غزة/PNN-أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن البدء في عملية تسجيل أسماء وبيانات كافة الموظفين المعينين في قطاعيْ (التعليم العام والتعليم العالي) حتى تاريخ 14/6/2007م، على أن يبدأ العمل بالتسجيل من صباح يوم الخميس الموافق 15/11/2017م، وحتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 22/11/2017م.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم(13/177/17/م.و/ر.ح) لعام 2017؛ الصادر بتاريخ 7/11/2017، ونوهّت الوزارة بأن على كل موظف/ة الحضور شخصياً إلى مقر الوزارة مصطحباً هويته الشخصية أمام اللجنة التي تم تشكيلها استناداً للقرار، والمؤلفة من الآتية اسماؤهم:

الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية م.فواز مجاهد، 0569052959، [email protected]

مدير عام الشؤون الإدارية في المحافظات الجنوبية د. أكرم حماد، 0569043446، [email protected]

مدير دائرة الرواتب والعلاوات أ. أمجد أبو حسين، 0569043411، [email protected]

مدير دائرة شؤون الموظفين أ. مهند أبو شمة، 0569043278، [email protected]

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمكن قبول الإنابة في التسجيل، وإلى أن ساعات الدوام يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءً، حسب الجدول الآتي:

يوم الخميس 16/11/2017 مديرية شرق غزة

يوم الجمعة 17/11/2017 مديرية غرب غزة (من الساعة الحادية عشرة وحتى الواحدة / استراحة)

يوم السبت 18/11/2017 مديرية شمال غزة

يوم الأحد 19/11/2017 مديرية الوسطى

يوم الاثنين 20/11/2017 مديرية غرب خانيونس.

يوم الثلاثاء 21/11/2017 مديرية شرق خانيونس + مديرية رفح

يوم الأربعاء 22/11/2017 مقر الوزارة + قطاع التعليم العالي