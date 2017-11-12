الفدائي يواصل تحضيراته لمواجهة ضيفه المالديفي

القدس/PNN- واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني عبد الناصر بركات تدريباته على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، تحضيرا للقاء الهام أمام منتخب جزر المالديف.

ويستضيف الفدائي نظيره المالديفي في لقاء يقام عند الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الجامعة العربية الأمريكية، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وقال المدير الفني لمنتخبنا الوطني عبد الناصر بركات إن فترة تحضير منتخبنا لهذه المباراة كانت قصيرة للحفاظ على استمرارية منافسات دوري المحترفين، مؤكدا أنه عمل على وضع التكتيك المناسب من أجل الخروج بالنتيجة المرجوة.

وأضاف بركات أن منتخبنا الوطني يعاني من عدة غيابات أبرزها المحترفان في الدوري الأردني محمود وادي ومحمد بلح نتيجة عدم منحهم تصاريح دخول إلى المحافظات الشمالية من قبل سلطات الاحتلال، إضافة إلى غياب بابلو برافو وأليكسيس نصار نتيجة استمرارهم خوض منافسات الدوري التشيلي، وكذلك غياب المحترف في الدوري السويدي حسام عايش، وأحمد ماهر لاعب شباب الظاهرية للإصابة.

واعتبر أن كل مباراة في هذه التصفيات لها ظروفها، مشيرا إلى أن الأهم هو جاهزية منتخبنا لتحقيق الفوز قبل النظر إلى المنافس، مشددا على ضرورة زحف الجماهير الفلسطينية إلى ملعب اللقاء من أجل مؤازرة لاعبي الفدائي في هذه المباراة الهامة من أجل مواصلة صدارة المجموعة.

هذا ومن المقرر وصول بعثة منتخب جزر المالديف مساء اليوم الأحد، إلى مقر إقامتها في جنين، إضافة إلى مراقب المباراة الأردني منعم فاخوري، ومقيم الحكام من هونغ كونغ وطاقم التحكيم من قيرغيزستان.

يشار إلى أن المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبين الذي يسبق اللقاء سيقام في تمام الساعة 14:00 من ظهر غد الاثنين، في قاعة المؤتمرات التابعة للصالة الرياضية في الجامعة العربية الأمريكية، يسبقه عقد الاجتماع التنسيقي الخاص باللقاء عند الساعة 13:00 ظهراً.