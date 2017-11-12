نشرالقبة الحديدية وتعزيزات عسكرية في محيط غلاف غزة

غزة/PNN-عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته، مساء اليوم الأحد، على امتداد الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب القناة العبرية الثانية، فإن هذه التعزيزات تأتي في أعقاب التهديدات المتبادلة بين “إسرائيل” وحركة الجهاد الإسلامي بعد قصف قوات الاحتلال لنفق لسرايا القدس الذراع العسكري للحركة قرب “كيسوفيم” قبل قرابة الأسبوعين.

وأضافت القناة العبرية، “خلال الـ24 ساعة الماضية أرسلت اسرائيل رسالة شديدية اللهجة لحماس والجهاد الاسلامي مفاها أن أي عملية من قطاع غزة ستقابلها إسرائيل بكل قوة.

ويرجح الاحتلال أن تستهدف العملية أعمال الجدار الأرضي الذي يقيمه جيش الاحتلال على امتداد الحدود مع قطاع غزة.

وتابعت القناة، “لذلك قرر الجيش بتعزيز الحماية حول أعمال بناء الجدار الأرضي، كما ستقوم قوات خاصة بدور الدفاع ، فالجيش الآن يريد أن يحضر رد عسكري سريع في حالة قررت حركة الجهاد الاسلامي تنفيذ عملية، أما الآن ووفقا لقيادة الجيش فلا توجد تعليمات جديدة لسكان غلاف غزة ويمكنهم العيش بشكل طبيعي”.