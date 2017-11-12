الحساينة يطلع على عملية تسجيل موظفي المحافظات الجنوبية

غزة/PNN-اطلع معالي وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد محمد الحساينة على عملية تسجيل وحصر الموظفين في المحافظات الجنوبية حيث تم استقبالهم وتسجيل بياناتهم وفقا للنموذج المعتمد من قبل مجلس الوزراء .

وأعرب الوزير الحساينة عن سعادته الغامرة خلال تفقده لعملية التسجيل متمنيا أن تنتهي عملية التسجيل في أسرع وقت والانطلاق في المرحلة الثانية التي تعقب عملية حصر بيانات الموظفين في المحافظات الجنوبية .

وقد أصدر الوزير الحساينة قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة تسجيل وحصر الموظفين في المحافظات الجنوبية حيث باشرت اللجنة أعمالها صبيحة اليوم الأحد .