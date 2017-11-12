الحريري: سأعود إلى لبنان قريبا لأقدّم استقالتي دستوريًا

رياض/PNN-ظهر رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، مساء اليوم الأحد، في حوار مباشر من الرياض، عبر قناة المستقبل اللبنانيّة، مع المذيعة بولا يعقوبيان.

وقال الحريري في المقابلة التي بثّت من الرياض، إنّه لم يجبر على تقديم الاستقالة من الرياض، وأكّد على أنّه كتب استقالته بنفسه.

وأضاف الحريري، قدّمت استقالتي، وأعرف أنّها ليست الطريقة المناسبة لاستقالة رئيس حكومة.

وأكّد على أنّه استقال بكامل حرّيته، وأنّه سيعود إلى لبنان خلال أيّام لتقديم الاستقالة بشكل دستوريّ، وذلك لأنّها قُدّمت بشكل غير مألوف، كما أكّد على أنّه يملك حرّية التنقّل، ويمكنه مغادرة السعوديّة متى شاء.

وأشار الحريري إلى أنّ وجوده في السعوديّة يتعلّق بأمنه الشخصيّ ومصير عائلته.

وأوضح الحريري أنّ استقالته جاءت لتسبب صدمة إيجابيّة ىد اللبنانيين، الهدف منها التسبب بصحوتهم.

ولفت الحريري إلى أنّ هناك الكثير من الفرقاء الذين لا يريدون سعد الحريري، ولذلك كان عليه أن يتخذ إجراءاته…