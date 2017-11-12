تربية جنين تقيم فعاليةً مركزيةً إحياءً لذكرى الشهيد القائد ياسر عرفات

جنين/PNN-أقامت مديرية التربية والتعليم العالي/ جنين، اليوم، فعالية مركزية في ذكرى استشهاد القائد الرمز ياسر عرفات بحضورٍ من كافة المؤسسات الأمنية والمدنية وإقليم فتح واتحاد المعلمين، وذلك في قاعة مدرسة بنات جنين الثانوية.

تضمن الحفل الذي أدار عرافته الطالبة إسراء قبها من بنات يعبد الثانوية، عرضاً لفيلم يحكي قصة حياة الراحل أبو عمار على مدار تاريخه النضالي، والعديد من الفقرات الشعرية نفذتها الطالبتان فرح عطاطرة من بنات فلسطين الأساسية وصبا أبو الرب من بنات جنين الثانوية، وطلبة مدرسة قاسم محمد قاسم الأساسية المختلطة الذين تلوا إعلان الاستقلال كما أعلنه القائد الرمز أبو عمار.

أشار مدير التربية والتعليم العالي أ. طارق علاونة في كلمته إلى أن المديرية بادرت وبتوجيهاتٍ من معالي وزير التربية والتعليم العالي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صبري صيدم بإحياء هذه الذكرى من خلال العديد من الفعاليات التي أقيمت في كافة مدارس المديرية لتعريف الأجيال الجديدة بهذا الرمز الخالد الذي أفنى حياته خدمة للقضية الفلسطينية وهو يحمل غصن الزيتون في يده وبندقيته في اليد الأخرى.

كما تطرق إلى عديد الأنشطة التي تنفذها المديرية خلال العام لا سيما في ذكراه العطرة بتوجيه الرحلات المدرسية إلى ضريحه تكريساً للثوابت الوطنية والرموز السيادية في نفوس الناشئة.

وأعلن علاونة خلال الحفل إطلاق المديرية لمسابقة أفضل لوحة فنية تجسد القائد الخالد ياسر عرفات على مستوى طلبة المدارس.

أما ممثل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح السيد عمار أبو يعيش فأعرب عن سعادته بما شاهده من عروض للطلبة تنم عن وعيٍ متنامٍ بقضايا شعبنا وتاريخه البطولي في نفوس الطلبة.

وشكر أبو يعيش المديرية بطواقمها ومدارسها على ما يبذلونه من جهود في سبيل إحياء المناسبات الوطنية وإبقائها حية في ذاكرة الأجيال وإظهار إبداعاتهم الفنية والأدبية.