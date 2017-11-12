هزة ارضية بقوة 7.2 تضرب ايران والعراق ويشعر بها سكان حوض الابيض المتوسط

القدس/PNN – شعر سكان المناطق الجنوبية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، في هزة أرضية كان مصدرها زلزال بقوة 7.2 درجة على سلم ريختير، ضرب منطقة الأنبار وأربيل والسليمانية والموصل في العراق واجزاء من ايران.

وقالت وزارة الطاقة الإيرانية ان الزلزال تسبب في قطع الكهرباء في بعض المدن والقرى التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب ايران وشعر سكان المناطق الساحلية باهتزازات متتالية، في أعقاب الهزة،

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي ضربت هزة أرضية جميع أنحاء البلاد، وأوضح، حينها، المعهد الجيوفيزيائي في إسرائيل، أن مركز الزلزال كان شرق جزيرة كريت في اليونان، حيث بلغ 5.6 درجة.