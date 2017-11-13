الاحتلال يعتزم هدم 6 أبراج سكنية ومسجد في القدس

القدس المحتله/ PNN- قالت القناة العبرية “كان”: “إن هناك مخططا إسرائيليا سريا لهدم ستة أبراج سكنية في “كفر عقب” في القدس تقع خارج ” الجدار الفاصل” وسيتم إخلاء مئات من سكان المنطقة من بيوتهم على إثرها”.

ووفق القناة العبرية، فإن السلطات الإسرائيلية تنوي هدم حارة كاملة في كفر عقب في القدس المحتلة شمال القدس حيث يسكن فلسطينيون يحملون الهوية الزرقاء.

وأكدت القناة أن الهدم سيكون كاملا و الأبنية المستهدفة يبلغ الواحد منها 7 طبقات، ومن المتوقع أن تكون لهذه العملية تبعات.

ويعتبر هذا الأمر أكبر عملية هدم ضد الفلسطينيين، مبينة القناة أن صاحب فكرة الهدم هو رئيس بلدية القدس نير بركات.

وأوضحت القناة أن الهدم سيتم عن طريق تفجير الأبنية بمواد متفجرة ضخمة وسيتم تدمير مسجد موجود في المنطقة.

وتتحجج البلدية أن الهدم جاء لأنها بنيت “دون ترخيص” .

المصدر: فلسطين الآن