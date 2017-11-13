فتح كرم أبو سالم لإدخال 472 شاحنة

غزة/ PNN- فتحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي صباح الاثنين، معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة لإدخال 472 شاحنة محملة بالبضائع لقطاعات تجارية وصناعية.

وقالت الإدارة العامة لكرم أبو سالم إنه سيتم اليوم إدخال 472 شاحنة، تشمل 434 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والصناعي.

وأضافت أن الشاحنات تضم أيضًا 3 محملة بالمساعدات الدولية و35 شاحنة محروقات.

إلى ذلك أشارت الإدارة العامة أن طواقم الرقابة فيها ضبطت دخان عربي داخل أكياس كبيرة “شوالات” من المفترض أنها تحمل حبوب البزر لتجار، وقامت بإتلاف الكمية كاملة، قبل أن يتم إدخالها لغزة.