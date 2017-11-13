الكنيست تناقش اليوم مشروع قانون يطالب بخصم مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى من اموال الضرائب

القدس المحتلة/ PNN- كتبت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية ان لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي، ستناقش اليوم، الاستعدادات للتصويت في القراءة الاولى على مشروع قانون يطالب اسرائيل بخصم مبلغ من اموال الضرائب التي تحولها السلطة الفلسطينية، يساوي ما تدفعه السلطة كرواتب وامتيازات للأسرى المعتقلين في اسرائيل، والمخصصات التي تدفعها للعائلات الفلسطينية التي لقي ابنها مصرعه او اصيب خلال نشاط ارهابي كما تدعي . ويقدر المبلغ بحوالي 300 مليون دولار سنويا.

وقد بادر الى هذا القانون عضو الكنيست الاسرائيلي العزار شتيرن (يوجد مستقبل) مع 10 نواب آخرين، بينهم رئيس لجنة الخارجية والامن الاسرائيلي ، عضو الكنيست آبي ديختر (ليكود) ورئيس الشاباك السابق يعقوب بيري (يوجد مستقبل).

وتنص مقدمة مشروع القانون على أنه وفقا للقانون الفلسطيني، كلما زادت العقوبة المفروضة على “الإرهابي” على حد قولهم ، زاد الراتب الذي يحق له أو لعائلته الحصول عليه. فعلى سبيل المثال، فان الذي شارك في قتل 66 إسرائيليا وحكم عليه بالسجن 67 حكما مؤبدا حصل على حوالي 700 ألف شيكل إسرائيلي منذ اعتقاله في عام 2002.