الأعرج يطلع على احتياجات بلدية بني زيد الغربية من مشاريع تنموية

البيرة/ PNN- اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات بلدية بني زيد الغربية من مشاريع تنموية تطويرية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، مع رئيس البلدية يزن الريماوي وأعضاء المجلس البلدي، بحضور مدير عام المشاريع عمر شرقية، وطاقم الوزارة.

واستعرض الريماوي احتياجات البلدية من المشاريع خاصة إعادة تأهيل شبكة المياه، وتأهيل وتعبيد طرق داخلية، وتوفير وحدات للإنارة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توسعة المخطط الهيكلي، والمساعدة في شراء قطعة أرض لبناء مدرسة، وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

بدوره، أكد الأعرج اهتمام الوزارة بتقديم كامل الدعم والمساعدة للبلديات والمجالس القروية لتمكينها من القيامبدورها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة قدمت رزمة من المشاريع خلال العام الحالي وقامت بتنفيذها في العديد من الهيئات المحلية في كافة المحافظات بالرغم من انخفاض حجم الدعم المالي المقدم من الدول المانحة.

وأوعز الأعرج للجهات ذات العلاقة بمتابعة كافة الاحتياجات والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة وفق الأولوية في التنفيذ.