بالفيديو: الاحتلال يعتقل تسعة مواطنين بينهم أطفال من الخليل

الخليل/ PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، تسعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال الثلاثة سامر حسين نهنوش وعثمان إبراهيم مراد وعبد الرحيم عبد العزيز الرجبي، والمواطنين عبد الرحمن عوض الشرباتي ومحمد اسحق شعيب محارمة من مدينة الخليل، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

كما اعتقلت من بلدة يطا جنوب الخليل: نزار موسى محمد (21 عاما)، ومحمود جبريل مخامرة (51 عاما) بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، واعتقلت على حاجز عسكري الشاب خليل زهران أبو قبيطة من البلدة ذاتها.

وقال الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، إن قوات الاحتلال داهمت البلدة بعشرات من جنودها وآلياتها العسكرية، وفتشت منزل المواطن محمد عبد الجواد اخليّل، واعتقلت نجله أمير (19 عاما)، كما اقتحمت محيط وساحة مسجد بيت أمر الكبير، وفتشت عددا من المنازل القديمة والمهجورة في المكان، وحاول جنود الاحتلال اقتحام مسجد “النبي متّى” القديم ولكن تصدى الأهالي لهم.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي القفير ورقعه في بلدة يطا، وفتشت عددا من المنازل فيهما تعود ملكيتها لعائلة مخامرة.