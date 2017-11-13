“لجنة الإفراج المبكر” تقرر الإفراج عن الطفل يزن عمارين

رام الله/ PNN- أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين علي السعدي، اليوم الأثنين، أن ما تسمى “بلجنة الإفراج المبكر” في سجن مجيدو قررت الإفراج عن عن الطفل يزن عمارين من مخيم العزة قضاء بيت لحم.

وأضافت الهيئة، أن الطفل عمارين والمعتقل منذ 15/2/2017، والمحكوم بالسجن لمدة عام، كان من المتوقع ان تنتهي محكوميته منتصف شهر كانون ثاني المقبل، لكن لجنة الإفراج المبكر (ثلثي المدة)، قررت الإفراج عنه بطلب تقدمت به هيئة الأسرى عبر المحامي السعدي.

وقالت الهيئة في بيانها، أن النيابة الإسرائيلية قررت تجميد قرار الإفراج عن الطفل عمارين لمدة اسبوع لذريعة تقدير موقفها بتقديم استئناف على قرار الإفراج أم لا.