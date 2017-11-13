مجموعة الاتصالات الفلسطينية ترعى اسبوع الريادة العالمي لعام 2017

رام الله/PNN–رعى مجموعة الاتصالات الفلسطينية اسبوع الريادة العالمي لهذا العام 2017، والذي يشمل عدة فعاليات ريادية، وتجارب ناجحة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسط مشاركة واهتمام كبيرين من قبل الشركات والشخصيات على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات، عمار العكر، على أن رعاية المجموعة لهذا الحدث المهم، انما تنسجم مع رؤيتها في دعم المبادرات الريادية، وانتزاع فرص التفوق في مختلف المجالات، لا سيما وأن غالبية الشركات والمؤسسات “ناشئة”، وتعكف على بلورة أفكار جديدة تنسجم مع التطور التكنولوجي المتسارع عالميا.

وشدد العكر على ضرورة تبني ودعم المبادرات الريادية، خاصة المنبثقة عن الشباب الذين يشكلون نسبة مرتفعة في أوساط الشعب الفلسطيني، حسب الاحصائيات الاخيرة، وبالتالي لا بد من احتضان تلك المبادرات، وخلق منصة تتيح لها الوصول إلى الجمهور، لأنها ستنعكس بشكل مباشر على خلق فرص العمل، وخلق مؤسسات وشركات فلسطينية مبنية على أسس ريادية وعلمية تستند على الدراسات، ومعرفة عوامل النجاح وفرص تعزيزها.

وتابع العكر قائلاً ” إننا في المجموعة نولي أهمية كبيرة لتنمية قطاع التكنولوجيا في فلسطين، وهو يأتي في صلب فلسفة أسبوع الريادة العالمي، حيث يتيح هذا الاسبوع الفرصة للاستماع إلى الشباب ومعرفة ما يفكرون به، كما يشكل عاملا رئيسيا لهم ليكونوا الافضل”.

من جهتها مدير عام مؤسسة مجموعة الإتصالات الفلسطينية للتنمية المجتمعية، سماح ابو عون حمد، فأعربت عن اعتزازها برعاية اسبوع الريادة العالمي، مشددة على أن مجموعة الاتصالات باتت نموذجاً يحتذى بمأسسة العمل المتجتمعي، وهي تعكف على تحقيق التنمية المستدامة من خلال مثل هذه المبادرات الريادية.

ولفتت “ابو عون حمد” إلى أن مؤتمر اطلاق اسبوع الريادة العالمي سيكون بتاريخ 13/11/2017 في مقر المجلس الاعلى للتميز والابداع وسيتخلله نقاش عام عن وضع الريادة والشركات الناشئة في فلسطين وكيفية تطويرها، فيما سيكون هناك فعاليات مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ستشارك فيها مختلف القطاعات، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يحقق لهم فرصة المشاركة في ريادة الأعمال المجتمعية وكسر القيود بينهم وبين المجتمع.