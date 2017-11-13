ادعيس: لن نتخلى عن موظفي الوزارة بغزة

غزة/PNN-أكد وزير الأوقاف والشئون الدينية يوسف ادعيس أنه لن يتم التخلي عن أي موظف من موظفي وزارة الأوقاف “خاصة أنهم يشكلون الركيزة الأساسية في عمل الوزارة”.

ودعا الوزير خلال جولة تفقدية للمدرسة الشرعية للبنات ومديرية أوقاف خان يونس الاثنين إلى ضرورة العمل بمهنية عالية حتى يحصل كل موظف على حقه دون نقصان.

واطلع الوزير خلال الزيارة على آلية وسير العمل في مرافق الوزارة، واستمع لشرح موجز ومفصل حول دورها والخطط الاستراتيجية لهذه الإدارات، مثمنًا في الوقت ذاته جهودهم الطيبة في الارتقاء بمجال العمل وأداء العاملين.

وأكد ادعيس أن ما شاهده من انجازات يُمثل دفعة نوعية وكبيرة في الارتقاء بالمستوى المطلوب لوزارة الأوقاف، منوهًا إلى أنه يسعى بالمضي قدمًا لتبادل الخبرات العلمية والمهنية بين الضفة وغزة لتحقيق أهداف الوزارة.

من جهةٍ أخرى، وعد الوزير ادعيس بمكرمة لأداء فريضة الحج لأية طالبة من المدرسة الشرعية التابعة للوزارة تحصل على المركز الأول على القطاع في الثانوية العامة، واختيار معلمة كل عام ضمن البعثة الفلسطينية للحج.

كما ووعد ادعيس بالعمل على فتح حساب بنكي بشكل رسمي للمساهمة في تحويل الأموال إلى صندوق الزكاة بغزة من أجل إنفاقها في مصارفها الشرعية، لافتًا إلى أن لجان الزكاة بكامل طواقمها تعتبر الصندوق المالي للمجتمع.