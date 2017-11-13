حماس تستنكر تصريحات ميلادينوف المنحازة للاحتلال

غزةPNN-استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الإثنين، تصريحات المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن ميلادينوف تجاهل في تصريحاته جرائم الاحتلال وتهديدات قيادته اليومية بحق شعبنا، وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه المكفول بالقانون الدولي.

وأكدت أن هذه التصريحات تمثل انحيازاً واضحاً للرؤية الإسرائيلية، بل وتشكل غطاء لارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالبت الحركة ميلادينوف باستخدام كل ما هو متاح من وسائل لدى المجتمع الدولي لكبح جماح العدوان الإسرائيلي المستمر بحق غزة المحاصرة.