نتنياهو: وضحت لواشنطن وموسكو ان اسرائيل ستعمل بجنوب سوريا بمنطقة 7 كيلو مترات لحماية الحدود

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل اوضحت لموسكو و واشنطن انها ستواصل العمل في جنوب سوريا لحماية حدودها وفق التفاهمات مع البلدين.

قال موقع واللا العبري ان نتنياهو اكد خلال جلسة جاصة لحزب الليكود ان اسرائيل اوضحت للولايات المتحدة الامريكية ولروسيا الاتحادية ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل في مختلف الاراضي السورية وخصوصا في جنوب سوريا وفق الاتفاق معهم على الرغم من اتفاق وقف اطلاق النار .

واكد نتنياهو ان الاتفاق يتضمن منطقة امنية محددة تمتد بمجال سع كيلو مترات من الحدود الاسرائيلية لمنع اي تحرك ضد اسرائيل