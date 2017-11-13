طولكرم تحي ذكرى استشهاد أبو عمار وإعلان الاستقلال

طولكرم /PNN– أحيت محافظة طولكرم اليوم الاثنين، الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، وذكرى إعلان الاستقلال في مهرجان نظمته اللجنة الوطنية لإحياء هذه الذكرى، على مسرح الشهيد ياسر عرفات في جامعة خضوري.

ونقل محافظ طولكرم عصام أبو بكر تحيات الرئيس محمود عباس، وتأكيده على المكانة التاريخية العظيمة للشهيد ياسر عرفات، رفيق درب النضال والعمل الوطني، مترحماً على أرواح الشهداء والمناضلين وكل من قدم روحه من أجل حرية الوطن والوصول إلى اللحظة التاريخية بالحرية والاستقلال، ومستذكراً الأسرى في سجون الاحتلال والجرحى وكل من قدم دمه دفاعاً عن القضية الفلسطينية.

وقال إن طولكرم وفية للقائد الشهيد أبو عمار، ورفيق دربه الرئيس محمود عباس، حيث إن هناك استفتاء شعبيا واضحا على هذه القيادة التي تواصل المسيرة على درب المناضلين والأبطال، لتحقيق أمال شعبنا في الحرية والانعتاق من الاحتلال وظلمه.

ونوه إلى أن الشهيد ياسر عرفات وحّد شعبنا الفلسطيني وكان يؤكد دائماً على الوحدة الوطنية، حيث وحد عدداً من الأطر تحت لواء حركة فتح، ووحد الآخرين تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يسقط أي خيار، بل كان يتعامل مع جميع الخيارات التي تشير إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

واستذكر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، محطات من سيرة حياة أبو عمار وعمله الوطني في الأغوار، وتونس ودمشق ورام الله وغزة ولبنان وغيرها. ونوه إلى أن من عرف ياسر عرفات عن قرب، هو الأقدر على وصف سيرته ومسيرته المضيئة والناصعة التي جسدها في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن الهوية الوطنية والحفاظ عليها.

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس والقيادة يسيرون على نهج “أبو عمار”، من خلال التأكيد على خيار الوحدة الوطنية والحفاظ على الثوابت، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لأن أي حل لا يضمن هذا الأمر هو حل مرفوض.

من جانبه، شدد صائل خليل في كلمة فصائل العمل الوطني، على المكانة التاريخية التي تمتع بها الشهيد أبو عمار. واستعرض مواقفه الوحدوية وتأكيده على الوحدة والعمل الوطني المشترك للوصول إلى الدولة والحرية والاستقلال.

وأوضح أنه على الرغم من مرور (13) عاماً على رحيل القائد الشهيد ياسر عرفات، إلا أنه ما زال حاضراً في وجدان شعبنا الفلسطيني وعقله.

وألقى نافع عساف كلمة بالنيابة عن رئيس جامعة خضوري، استذكر فيها سمات القائد ياسر عرفات وخصاله، حيث كان قائداً استثنائيا حاضرا في جميع المواقف، مدافعاً عن قضايا شعبه العادلة.

وتخلل الفعالية مقاطع فيديو عن الشهيد أبو عمار، وذكرى إعلان الاستقلال، فيما قدمت الفنانة التشكيلية روان دريدي رسماً فنياً يحاكي هذه الذكرى.